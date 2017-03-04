Виставку старовинних українських прикрас відкрили у Черкасах

У Черкасах відкрили виставку українських прикрас, що нараховує понад понад півтисячі експонатів 19-20-го століття.

Виставку зібрав місцевий колекціонер Юрій Коваленко. Чоловік свою колекцію збирав сам і власноруч відреставрував майже усі знайдені прикраси.

Кожен дукач чи намисто має свою історію і переповідає, в яких соціальних і політичних умовах жили наші предки. Створювали такі прикраси переважно сільські золотарі – так тоді називали ювелірів.

Виставка народних прикрас Юрія Коваленка є однією з найбільших в Україні. Упродовж місяця безкоштовно ознайомитись із нею можна у черкаському музеї "Кобзаря".

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