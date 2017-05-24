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Виступ Руслани на Євробаченні-2017: продюсер Джамали розповів цікаву деталь

20:12, 23 травня 2165 Читать новость на русском
Виступ Руслана на сцені Євробачення-2017
Виступ Руслана на сцені Євробачення-2017 / 1tv.com.ua

Продюсер Джамали Ігор Тарнопольський заявив, що Руслану затвердили хедлайнером Євробачення-2017 без пісні і номера.

Про це він розповів в інтерв'ю Karabas Live.

За його словами, початковий шоу-продюсер "Євробачення 2017" Стюарт Барлоу був проти кандидатури переможниці Євробачення-2004, як головної запрошеної зірки конкурсу в Києві.

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"У Руслани не було ні пісні, ні номера, а її вже затвердили. Барлоу сказав: якщо тільки мені прийде лист від генпродюсера НТКУ, я погоджуся на це. Він отримав цей лист протягом 15 хвилин, на відміну від запитів, на які тижнями не отримував відповідей", – заявив Тарнопольський.

За словами продюсера, це пов’язано з тим, що Руслана допомогла Павлу Грицаку зайняти місце виконавчого продюсера Євробачення-2017. А він, в свою чергу, допоміг потрапити Руслані в ефір.

Це жахливо і соромно. Початковий шоу-продюсер Євробачення 2017 Стюарт Барлоу, якого потім замінили Крістером Бьоркманом, говорив мені, що був проти цього рішення,
– додав він.

Виступ Руслани у фіналі Євробаченні-2017

До слова, продюсер Джамали Ігор Тарнопольський раніше повідомив, що на Євробаченні-2017, яке нещодавно відбулося у Києві, мала виступати епатажна Lady Gaga. Однак, замість неї виступила Руслана. Американська співачка збиралась співати в Києві безкоштовно, їй потрібно було лише забезпечити трансфер і райдер. Грошей для таких витрат в бюджеті Євробачення – не знайшлося.

Теги: Культура Музика LifeStyle Євробачення-2017 Джамала Руслана
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