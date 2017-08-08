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Виступ Scooter в Криму – це не дрібничка, це неповага до України, – Welt

15:05, сьогодні 643 Читать новость на русском
Музиканти зі Scooter зневажили закони України
Музиканти зі Scooter зневажили закони України / Reuters

Приїхавши у Крим через територію Росії, учасники відомого німецького гурту Scooter не лише порушили українське законодавство, вони ще й продемонстрували неповагу до України.

Виступ Scooter у Криму не можна вважати "дрібничкою" чи "незначним огріхом", пише німецьке видання Welt.

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Музиканти свідомо порушили закони України, через що київська прокуратура розпочала розслідування проти німецьких музикантів, йдеться далі.

За півтора місяці до виступу Scooter у Криму Андрій Мельник, посол України в Німеччині, застерігав менеджера гурту від поїздки в Крим через Росію, адже згідно з українським законодавством, шлях до Криму легальний тільки через українську територію. Той, хто приїжджає на півострів без дозволу української влади, порушує український закон, а покарання за це – до восьми років позбавлення волі, нагадує ресурс.

Проте німецькі музиканти вирішили знехтувати попередженням і тепер "відмовки групи, в кращому випадку, звучать наївно і необдумано, в гіршому – лицемірно", стверджує автор статті.

Ще в червні фронтмен Scooter Ейч Пі Бакстер запевняв, що він не хоче "зв'язуватися з політикою", проте трапилося протилежне, мовиться у статті.

Російське телебачення вітало групу як героїв, які, не зважаючи на заборону і загрози, все ж приїхали в Крим. Кожна зірка міжнародного масштабу, яка приїжджає туди, – подарунок для Росії: це створює враження нормальних відносин. Чим більше людей розглядають анексію Криму як "тривалу тимчасову ситуацію", як висловився лідер Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер, тим більше радіє Москва,
– робить висновок німецьке видання.

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У Німеччині виступ електронного проекту Scooter в анексованому Криму набув неабиякого розголосу. Політики вважали це своєрідною підтримкою окупації півострова. Водночас вокаліст групи Ейч Пі Бакстер заявив, що вони не їдуть до Криму робити політику, а їдуть до своїх фанів.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини політики Музика Новини культури Скандал Україна – Росія Новини Криму
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