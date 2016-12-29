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Віта Семеренко може отримати срібло Олімпіади в Сочі через дискваліфікацію росіянки

16:28, сьогодні 163 Читать новость на русском
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Відсторонення Ольги Вілухіной може позитивно позначитися на медальному заліку української збірної на Олімпійських іграх в Сочі.

Італійське видання La Gazzetta dello Sport повідомило про те, що однією з двох відсторонених російських біатлоністок стала Ольга Вілухіна. Два з чотирьох її допінг-тестів, за даними журналістів, були підмінені. Таким чином, результат Вілухіной на Олімпійських іграх в Сочі, швидше за все, буде анульовано.

На Олімпіаді в Сочі Вілухіна виграла дві срібні нагороди. Одну з них – у спринті, обійшовши українку Віту Семеренко, яка фінішувала третьою. Відтак якщо дискваліфікація Вілухіної підтвердиться, віта Семеренко обміняє свою бронзу на медаль срібної проби.

Бронзова медаль, таким чином, піде до італійці Карін Обергофер, яка фінішувала четвертою.

Нагадаємо, через допінг-скандал Росія позбулась етапу Кубка світу з біатлону.

Теги: Новини біатлону Лижний спорт
Джерело: 24 Канал
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