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Віталій Кличко паркує столичні машини без власників авто

20:13, сьогодні 1573 Читать новость на русском
Віталій Кличко
Віталій Кличко / aif.ua

Мер Києва бореться із неправильним паркуванням у столиці. Кличко власноруч відсунув авто, яке водій залишив на проїжджій частині дороги.

Про це повідомили активісти у Facebook.

Автори відео сатирично прокоментували ролик, зазначивши, що мер міста сам паркує машини без власників авто, тому не варто нарікати на нього через обвали мостів.

Віталій Кличко не оминув увагою відео і прокоментував його.

О 8-й ранку повертався з ефіру на 1+1, їхав по вул. Сагайдачного, побачив, що на протилежному боці на середині другої смуги стоїть машина без водія. Всі авто сигналять, об'їжджають і прямують далі. Довелося зупинитися, вийти і за допомогою хлопця з сусіднього кафе заштовхати автомобіль на узбіччя і підперти колесо каменем,
– зазначив мер столиці.

via GIPHY

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Теги: Україна Київ Віталій Кличко
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