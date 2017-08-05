Віталій Кличко похизувався екстремальними тренуваннями: захоплюючі фото, відео

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Мер Києва Віталій Кличко показав, як проходять його ранкові тренування.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Очільник столиці та екс-боксер Віталій Кличко вразив своїх прихильників вражаючою статурою та екстремальними захопленнями. Так, до вподобань Кличка-старшого додався новий вид активного відпочинку – вейкбординг.
Читайте також: Акробатка виконала карколомний трюк над Ніагарським водоспадом: фото і відео
На фото видно, що мер Києва вправно виконує складні трюки.
Окрім нового захоплення, мер Києва традиційно займається велоспортом.
"Із власного досвіду скажу: шалена спека – не привід відмовлятися від активного способу життя і спорту. Цього тижня до моїх ранкових традиційних велотренувань додався вейкбординг. Дуже бадьорить зранку. Після цього можна і зненацька перевірити, які з комунальних служб "ранні" в роботі", – написав Віталій Кличко.