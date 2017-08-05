Віталій Кличко похизувався екстремальними тренуваннями: захоплюючі фото, відео

Мер Києва Віталій Кличко показав, як проходять його ранкові тренування.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Очільник столиці та екс-боксер Віталій Кличко вразив своїх прихильників вражаючою статурою та екстремальними захопленнями. Так, до вподобань Кличка-старшого додався новий вид активного відпочинку – вейкбординг.

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На фото видно, що мер Києва вправно виконує складні трюки.

Окрім нового захоплення, мер Києва традиційно займається велоспортом.

"Із власного досвіду скажу: шалена спека – не привід відмовлятися від активного способу життя і спорту. Цього тижня до моїх ранкових традиційних велотренувань додався вейкбординг. Дуже бадьорить зранку. Після цього можна і зненацька перевірити, які з комунальних служб "ранні" в роботі", – написав Віталій Кличко.