Віталій Кличко: "Сьогодні ми маємо ухвалити рішення, щоби бійці добровольчих батальйонів, які були учасниками АТО, отримали офіційний статус"

Київрада сьогодні має розглянути і ухвалити рішення, щоби бійці добровольчих батальйонів, які були учасниками АТО, мали можливість отримати офіційний статус учасника бойових дій.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.

"Учора в мене була 5-годинна зустріч із киянами-учасниками АТО. У людей є маса запитань, на які вони хочуть отримати відповіді. На передньому краї, як завжди, стоять органи місцевого самоврядування та мери міст, які безпосередньо спілкуються із ветеранами і розуміють їх проблеми. На жаль, досі не всі питання врегульовані законодавчо. Тому ми як місцева влада повинні бути ініціаторами змін та оперативно відповідати на запити громади, і рішеннями місцевої ради врегульовувати питання, які поки що не знайшли свого вирішення на законодавчому рівні", – зазначив Віталій Кличко.

Одним із таких питань, зазначив мер Києва, є статус бійців добровольчих батальйонів, які були учасниками АТО, але, яким, на жаль, досі не надано такого офіційного статусу.

"Сьогодні в нас є проект рішення, яким ми зробимо крок для вирішення цього питання. Впевнений, що він буде підтриманий депутатами і ми оперативно будемо вирішувати це питання", – підкреслив Віталій Кличко.