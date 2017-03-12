Вітамінна бомба – продукт, на який треба налягати навесні

Наприкінці зими та у першій половині березня наш організм потерпає від браку вітамінів. Звичайно, ми намагаємось компенсувати їх минулорічними овочами, чи фруктами, завезеними з теплих країв. Однак, це не допомагає насити організм вітамінами повною мірою.

Як пише видання "Живи активно".

Справжньою вітамінною бомбою для нашого організму у цьому випадку стане листя черемші. Вони з’являються дуже рано – приблизно разом із підсніжниками.

Ця рослина містить велику кількість вітаміну С. Вона також має вітаміни груп А і В, фітонциди, ефірні масла, вуглеводи, клітковину, органічні кислоти, каротин, білок, а також лізоцим, який є природним антибіотиком.

Цю рослину ще називають ведмежим часником, бо має специфічний часниковий присмак та запах. Ззовні вона схожа на конвалії.

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