Вітряно та зі снігом: синоптики розповіли, якою буде погода у четвер

12 січня в Україні незначно потепліє та падатиме сніг.

Про це повідомляє Опогоде.

Температура повітря вночі на заході коливатиметься від 8 до 13 градусів морозу, у Карпатах до мінус 15. Вдень – 6 – 11 градусів морозу. На решті території вночі 6 – 11 морозу, протягом дня потепліє до 3 – 9 градусів нижче нуля, на південному сході та в Криму до 2 градусів тепла.

При цьому вітер посилиться до штормових значень, на дорогах ожеледиця.

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