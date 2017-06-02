Віце-прем’єр-міністр заявив про енергетичну загрозу для України й Європи з боку Росії

Реалізація проекту "Північний потік-2" та збільшення транзиту "Газпрому" газопроводом OPAL загрожує енергетичній безпеці України та країн Європи.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон на форумі "Енергетична безпека заради майбутнього: нове бачення, стратегії, інновації", повідомляє прес-служба уряду.

Для України на сьогодні чутливим залишається питання щодо реалізації проекту "Північний потік-2", який є політично вмотивованим та економічно необґрунтованим. Його основна мета та кінцевий результат – послаблення України, а також інших країн Центральної та Східної Європи шляхом знищення українського транзиту. Очевидно, це призведе до збільшення монополії "Газпрому" і, відповідно, зниження енергетичної безпеки як України, так і Європи,

– заявив Кістіон.

При цьому він наголосив, що Україна є одним з найпотужніших транзитерів газу і відіграє стратегічну роль у транзитних поставках газу до Європи.

Він нагадав також, що Україна володіє потужним комплексом підземних газових сховищ загальним обсягом близько 32 мільярдів кубічних метрів, що дозволяє створювати резерви газу і оперативно використовувати їх у разі потреби.

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Україна, на думку Кістіона, прагне зберегти і модернізувати існуючу газотранспортну систему, що відповідає не тільки її власним інтересам, а й національним інтересам усіх європейських держав – досягнення високого рівня енергетичної безпеки.

Окрему стурбованість віце-прем’єра викликає прийняте Європейською Комісією рішення стосовно газопроводу OPAL, згідно з яким "Газпрому" "буде надано можливість суттєво збільшити обсяг транзиту природного газу через систему "Північного потоку", оминаючи Україну".