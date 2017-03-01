Віце-губернатором Одещини стане екс-глава міліції Києва, який відправляв "Беркут" на Майдан

У конкурсі на посаду заступника голови Одеської ОДА переміг колишній керівник міліції Києва Олександр Терещук.

Як пише одеське видання "Думская", саме він набрав найбільшу кількість балів серед всіх учасників конкурсу.

Під час співбесіди отримав 19,5 бал і краще за інших кандидатів вирішив ситуативні завдання на другому етапі конкурсу, набравши 13 балів з 16 можливих.

Сам Терещук зізнався, що вирішив взяти участь у конкурсі на посаду заступника голови Одеської ОДА, оскільки на ній доведеться зокрема займатися координацією роботи правоохоронців.

Чому я вирішив йти на цю посаду? Один з напрямків діяльності – це координація роботи правоохоронних органів, питання дуже важливе для регіону. Моє життя пов'язане з правоохоронними органами – я пройшов шлях від міліціонера до начальника київської поліції. Я готовий працювати і знаю, як це робиться,

– сказав Терещук.

Довідка: 53-річний Олександр Терещук родом з Вінниці. Він працював на різних посадах в правоохоронних органах понад 30 років.



З 2012 до 2014 очолював УМВС України у Волинській області. У грудні 2013 року, міліціонер мав конфлікт із місцевими активістами, які критикували його за наказ про відрядження волинського підрозділу "Беркуту" до Києва.



У 2014-2015 Терещук очолював вже столичну міліцію, проте потрапив під дію закону про люстрацію.



Але у липні 2015-го Президент України Петро Порошенко особистим указом скасував люстрацію Терещука, його звільнив Аваков лише у грудні 2015-го.