Віце-мер Ужгорода, якого підозрюють у вимаганні грошей, заперечує, що їх брав

Ужгородський віце-мер Іштван Цап заявив, що не брав ніяких грошей.

Чиновник у Facebook відреагував на вчорашні обшуки в міській раді.

У дописі він вказує, що перебуває в Україні, нікуди не втікав і зараз працює із житомирськими партнерами щодо цілої низки питань. До прикладу,обговорюють встановлення в Ужгороді сучасних зупинок, впровадження е-квитка та закупівлю снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, вчора слідчі СБУ обшукали кабінет заступника міського голови Іштвана Цапа, кілька управлінь та помешкання окремих чиновників. Їх підозрюють в отриманні хабарів за лобіювання земельних питань на сесії міської ради.