Віце-мер Ужгорода заявив, що може швидко зібрати 240 тисяч на заставу

Заступнику мера Ужгорода Іштвану Цапу змінили запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою, однак дозволили замість перебування під вартою внести 240 тисяч гривень застави.

Таке рішення прийняв Апеляційний суд Закарпатської області. Щоправда, одразу чиновника під варту не взяли.

Зараз здзвонюся зі знайомим та друзями – 240 тисяч, є шанси зібрати швиденько, – сказав Цап.

Зазначимо, що прокуратура вимагала 2,5 мільйони гривень застави.

Нагадаємо, першого віце-мера Ужгорода та ще двох місцевих депутатів звинувачують в організації корупційної схеми. Посадовців підозрюють в отриманні хабарів через посередників за лобіювання земельних питань на сесіях. У разі доведення вини Цапу загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Сам підозрюваний вважає, що матеріали справи не містять ніяких доказав, які б свідчили на користь обрання такого запобіжного заходу.