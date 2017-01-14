Віце-прем'єр пояснила, як агресія Росії вплинула на НАТО

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, як агресія Росії проти України вплинула на "спляче" НАТО.

Таку думку висловила у своїй статті виданню "Дзеркало тижня".

За словами віце-прем’єра, агресивна політика Кремля проти України призвела до активізації структур Північноатлантичного Альянсу і змусила його продемонструвати свою здатність до рішучих дій на противагу Євросоюзу, який переживає системну кризу.

У Євросоюзі ключові тренди сьогодення — дезінтеграція та євроскептицизм. Натомість НАТО "прокидається"

– пише Климпуш-Цинцадзе.

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Зокрема, вона звернула увагу на активізацію всіх структур Альянсу та демонстрацію здатності до рішучих кроків – наприклад, спрямування військового контингенту до Балтії, розширення присутності в Польщі та Румунії, дійового пошуку адекватних відповідей на нові типи загроз.

"В особі Росії Альянс – мабуть, уперше з часу розвалу СРСР – отримав противника: справжнього, відчутного й географічно локалізованого. І у відповідь на цей виклик натівські протоколи спрацьовують відповідно до серйозності моменту. Ніхто в Альянсі не плекає ілюзій щодо подій в Україні", – переконана профільний віце-прем’єр.

Напередодні висуванець Трампа на посаду керівника Міноборони США Джеймс Меттіс заявив, що є очевидним той факт, що Путін намагається підірвати НАТО.