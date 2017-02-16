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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Віялових відключень не буде, – "Укренерго"

18:42, сьогодні 1754 Читать новость на русском

Віялових відключень електроенергії до кінця опалювального сезону не буде.

Про це заявили в держпідприємстві "Укренерго", яке відповідає за роботу всієї енергосистеми держави.

Наразі накопичено 900 тисяч тонн антрацитового вугілля. Саме його купують у терористів з ОРДЛО. В умовах надзвичайних заходів в енергетиці теплоелектростанції споживатимуть 20 тисяч тонн на добу.

Понад 40 днів енергосистема України зможе пропрацювати в сталому режимі без якихось знакових подій, тобто без наслідків для кінцевих споживачів. Якщо кожен з нас прийде додому і увімкне на дві лампочки менше, то ми зробимо велику користь і для себе, і для всієї країни,
– зауважив т.в.о. директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

Після завершення опалювального періоду запаси антрацитового вугілля потрібно буде поповнити, допоки електростанції не будуть переобладнані на інший тип твердого палива.

Читайте також: То закуповує Україна вугілля за "Роттердам+" чи ні?

Нагадаємо, 15 лютого уряд ввів рішення про впровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі України.

У ЄС закликали негайно припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може привести до енергетичної кризи в Україні.

У свою чергу активісти заявляють, що у випадку віялових відключень електроенергії штаб блокади встановить контроль над енергетикою України.

Теги: Україна Енергетика вугільна промисловість Електроенергія
Джерело: 24 Канал
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