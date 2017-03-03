Виявлені обставини нечесного проходження конкурсу до Верховного суду

Після закінчення ІІ етапу конкурсу до Верховного суду України стало відомо, що практичні завдання на конкурсі взяті із проведених судових справ майже без змін. При цьому окремі конкурсанти брали безпосередню участь у вирішенні цих справ.

Про це повідомила Громадська рада доброчесності.

Троє кандидатів на посади у Верховному суді вже стикались зі справами, основу яких взято для практичних завдань. Серед суддів, які отримали таку перевагу, були голова Верховного суду Ярослав Романюк, судді Валентина Сімоненко та Людмила Охрімчук.

В той час, коли всі учасники конкурсу мали п'ять годин для написання судового рішення запропонованої справи, деякі судді цілими місяцями готували відповіді.

Дійсно, справи розглядалися цими конкурсантами в якості суддів в різних інстанціях ще на початку минулого року і тому весь масив правової інформації був ними опрацьований, а часу на роздуми і обговорення з колегами було вдосталь,

– повідомили представники Ради доброчесності.

Така ситуація не доводить нечесність самого конкурсу, проте підриває довіру до його результатів.

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Нагадаємо, що 1 березня за ініціативи активістів пройшов "Марш невідомих". Мітингарі вимагали від Вищої кваліфікаційної комісії суддів оприлюднити списки кандидатів у Верховний суд України.