Війна і мир на Донбасі: про реальність загроз і сценарії розв'язання конфлікту

На Донбасі стає все гарячіше. Хоча ситуація біля Авдіївки трохи стабілізувалася, все очевиднішим стає, що конкретного сценарію вирішення збройного конфлікту немає. Мінські угоди не діють, а українська влада робить гучні заяви про можливість повномасштабного вторгнення Росії. Про реальні загрози і шляхи виходу з конфлікту – читайте в матеріалі сайту "24".

Війна як спосіб відволікти увагу?

Заяви президента Петра Порошенка про значну концентрацію російських військових сил і бойової техніки біля кордонів України, а також загрозу вторгнення РФ з боку Придністров'я в Україні сприйняли по-різному. Так, три роки конфлікту на Донбасі показали, що Москва прагне ослабити Україну різними способами – як продовженням військової ескалації на сході держави, так і розхитуючи Україну зсередини. Підтвердження тому – перехоплені СБУ телефонні розмови українських громадян, серед яких були помічники народних депутатів, з російськими агентами щодо сценаріїв провокацій під час відзначення третьої річниці Майдану.



Заяви про війну один із способів відволікти увагу від корупції і високих тарифів?

З іншого боку, влада вже не вперше заявляє про можливість повномасштабного вторгнення Росії. На думку експертів, це пов’язано не стільки з реальною загрозою, хоча її не можна відкидати, як з бажанням влади відволікти увагу українців від внутрішньополітичних подій. Як зазначив у коментарі сайту військовий експерт Дмитро Снєгірьов, влада хоче змістити фокус уваги від корупції серед чиновників. Ще одна причина – транспортна блокада українськими активістами тимчасово окупованих територій, проти чого категорично виступає президент Порошенко та Кабінет Міністрів.

А військовий експерт Олег Жданов зазначає: незрозуміло і прикро, що президент Петро Порошенко, коли починаються внутрішньополітичні проблеми, заводить стару пісню про головне – мовляв, не хитайте човен, а то Путін нападе.

На переконання експерта Ігоря Козія, подібними заявами взагалі не можна розкидатися, та ще й перед керівним складом ЗСУ.

Кого цим лякають? Керівний склад, населення? Таке відчуття, що влада хоче використати внутрішні події в Україні, зокрема, блокування ОРДЛО, для свого підсилення. Це питання до адміністрації президента: хто створює таку недолугу ситуацію? Хто кого провокує: влада народ чи навпаки?

– зауважив Козій.

Гра на нервах

Зрозуміло, що потенційну загрозу повномасштабного вторгнення РФ не можна відкидати. Тим більше зараз, коли російський план по перезаватаженню стосунків з новою адміністрацією Дональда Трампа провалився. За словами виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександра Леонова, небезпека для України саме у цьому. Росія дуже сподівалася на перезавантаження стосунків із США, щоб пом’якшити санкції, але це не спрацювало.

Час для Росії спливає, і економічні проблеми нікуди не поділися. Зокрема, за два місяці, стабілізаційний фонд Росії зменшився в 2 рази,

– зауважив він.

Леонов додає: проблема в тому, що в 2018 році в РФ мають відбутися президентські вибори. І Путіну потрібна не просто перемога, а розгромна перемога в першому турі. Другий тур означатиме де-факто його поразку.

"Всі соцслужби Росії фіксують, що росіяни відчувають погіршення економічної ситуації. А це може позначитися на виборах президента. Путіну потрібна розгромна перемога. Тому Кремлю потрібно відволікти увагу своїх громадян. Зокрема, Москва може почати ризиковану гру навколо України", – зауважує Леонов.

Водночас експерти вважають, що можливість повномасштабного вторгнення сьогодні невелика. За словами Олега Жданова, вона складає не більше одного відсотка.

Путін в останні півроку щосили намагається відбілити Росію і виліпити собі образ миротворця. Йому перекрили кисень в Сирії, і в Україні йому не вигідно проводити масштабну ескалацію конфлікту. Якби Путін хотів напасти, то він би зробив це влітку 2014 року. Тоді російський президент міг сміливо їхати до самого Хрещатика. Зараз Росії нападати нічим. Ні в фінансовому, ні економічному, ні військовому плані,

– зауважив Жданов.

Коментуючи заяву Петра Порошенка про кількість російських військових і бойової техніки поблизу України, Жданов відзначив, що їх чисельність дійсно складає близько 50-60 тисяч. Однак, підкреслює експерт, Порошенко забув сказати, що ці угруповання розтягнуті вздовж 3 тисяч кілометрів нашого кордону і діляться на кілька груп.



Російський контингент на кордоні з Україною є, але розтягнутий на тисячі кілометрів

Головне, на чому наголошує Олег Жданов: Європа не терпітиме другої Югославії і взагалі масштабної війни на континенті.

Якщо підніметься в повітря авіація РФ, то підніметься в Польщі авіація НАТО. Росії тоді вимкнуть все: міжнародну платіжну систему SWIFT та все інше,

– підкреслив експерт.

Що стосується Придністров'я, то російський військовий контингент там є. Але з 3 тисяч людей тільки половина – це військовослужбовці. Вони, на думку Олега Жданова, несуть небезпеку в плані диверсійно-розвідувальної діяльності.

Дмитро Снєгірьов підкреслює: напад Росії з боку Придністров’я – це нереальний сценарій розвитку подій, який нічим не підтверджений. Якби там було розгортання військ, то це б помітили західні союзники і була б також відповідна реакція Молдови.

Мінські угоди і блокада ОРДЛО

Попри зовнішні загрози, досі так і залишається невирішеним питання сценарію і загалом стратегії розв’язання конфлікту. Є Мінські угоди-2, але з кожним днем стає очевиднішим, що вони недієві. Київ при цьому наполягає на їх безальтернативності, підкреслюючи, що спочатку необхідно виконати безпекову частину: вивести російські війська з Донбасу і роззброїти терористичні угрупування, а потім проводити місцеві вибори. Москва ж робить все можливе, щоб була проведена амністія бойовиків, потім вибори, після чого вирішувати питання безпеки. При цьому Кремль намагається звинуватити Україну в зриві Мінських угод, щоб вийти з них.

В такому ж бездієвому стані знаходиться і Нормандський формат. Дорожня карта, яку Україна, Німеччина, Франція і Росія повинні були узгодити ще до кінця 2016 року, так і залишилася декларацією. Фактично переговорний процес знову затягує Москва, яка очікує результатів президентських виборів у Франції і парламентських у Німеччині, що може призвести до зміни влади в цих країнах, і, як наслідок – зміни представників "нормандської четвірки".



Мінськ-2 і Нормандський формат де-факто "мертві"

В Києві тим часом складають свій план реінтеграції окупованих територій. Поки що це загальні положення, але в реальності українська влада, як один зі шляхів, обрала торгівельно-економічні стосунки з ОРДЛО. Перш за все, постачання з окупованих територій вугілля. Аргумент на захист: вугільні підприємства зареєстровані в Україні, відповідно, податки йдуть в український бюджет, а люди на окупованих територіях отримують зарплату і фактично підтримку з боку Києва. Але такий план викликав незадоволення в багатьох українців, що призвело до блокади торгівлі з ОРДЛО.

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За словами Снєгірьова, всі ті підприємства на окупованій території, про які влада говорить, що вони українські, насправді російські.

Алчевський меткомбінат, за яким так плаче замміністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, належить російському "Внєшекономбанку", головою наглядової ради якого є прем’єр РФ Дмитро Медвєдєв. Цей завод заборгував Україні за споживану електроенергію 700 мільйонів гривень,

– зазначив Снєгірьов.

В парламенті окремі політичні сили вимагають визнання цих територій окупованими, щоб Росія не змогла на своїх умовах "реінтегрувати" їх Україні, змусивши Київ повністю фінансувати відновлення ОРДЛО.



Блокадою активісти намагаються спонукати владу до реальних дій щодо повернення окупованих територій

До речі, в "ДЛНР" таки не витримали і стали вимагати припинення блокади, погрожуючи ввести зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в ОРДЛО.

Тому, вважає Снєгірьов, передумова для звільнення цих територій – жорстка економічна, військова і політична блокада, що спровокує соціальну напругу всередині так званих республік і створить штучний конфлікт серед їх керівників. Гроші, які зараз туди направляє Україна, вважає він, треба вкласти в економіку і переозброєння війська. Крім того, підкреслює Снєгірьов, звільнення окупованих територій можливе тільки військовим шляхом. Інакше конфлікт може стати замороженим за прикладом Абхазії і Придністров'я. Це триватиме десятками років, а Москва кожного разу використовуватиме Донбас для дестабілізації ситуації в Україні.

В той же час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переконаний, що потрібно заборонити в повному обсязі товаропотік. За винятком "критичного імпорту", під яким міністр розуміє енергетичне вугілля, продукти і напівфабрикати металургії для того, щоб заводи працювали. Водночас, як заявив глава МВС, питання повернення територій можна вирішити швидко і дипломатичним, а не військовим шляхом.

Ми маємо абсолютно конкретний план щодо Донбасу, який у разі, якщо воля путінського режиму до реального врегулювання все-таки матиме місце під натиском Заходу, ми маємо план, який буде реалізовуватися. Він абсолютно не пов'язаний з будь-якими поступками путінському режиму,

– заявив Аваков в інтерв’ю 1+1.

Кремлівські сценарії

Поки влада України розглядає різні варіанти виходу, кремлівські аналітики продовжують розробляти нові сценарії і пропонувати їх через своїх агентів впливу в Україні. Так званий "план Артеменка" про обмін Криму взамін на мир на Донбасі, який з’явився в американській газеті The New York Times, як вважають експерти, був написаний у Москві – і це один з оптимальних варіантів, на які Кремль може піти, щоб з РФ зняли санкції.

Не перестає розбурхувати українське суспільство і народний депутат Надія Савченко. В неї теж є свій "план", який за своєю суттю зводиться до того, щоб фактично легалізувати бойовиків "Л/ДНР" і посадити їх за стіл переговорів. Власне, саме цього хоче Москва. Савченко минулого року зустрічалася в Мінську з Захарченком і Плотницьким, не маючи на це офіційних повноважень. А потім було оприлюднення Савченко, як потім з’ясувалося, некоректних списків полонених і заручників, куди потрапили екс-беркутівці, що розстрілювали українців на Майдані.

26 лютого Савченко поїхала в Донецьк, де зустрілася з бойовиками і поспілкувалася з українськими військовополоненими. За словами одного з лідерів терористів "ДНР" Олександра Ходаковського, в Донецьку Савченко зустріли та супроводжували люди, близькі до Захарченка. Він зазначив, що в момент приїзду Савченко сам Захарченко був у від’їзді, однак гостю з Києва за "інтимною домовленістю" з бойовиками зустрічали помічники правої руки самого Захарченко – Олександра Тимофєєва.



Кремль через своїх агентів продукує нові плани щодо повернення Донбасу Україні на умовах Росії

Цей вояж, звичайно, освітлювали росЗМІ, щоб продемонструвати "миролюбність" і "договороспроможність" бойовиків, щоб тиснути на Захід і Україну, вимагаючи від Києва ухвалення закону про особливий статус так званих республік. За словами радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, Кремль використовує Савченко як один з елементів гібридної війни.

Надія Савченко – це один з елементів гібридної війни проти України в інформаційному просторі. Кремль використовує її для посилення російської пропаганди і спроб маніпулятивного спотворення реальності через відверто брехливі посили,

– наголосив Шкіряк.

Тому внутрішні загрози з боку Кремля чи не більш серйозніші, ніж зовнішні. Необхідно не просто кричати, що коли йде війна, всі повинні об’єднатися. Це має статися навколо конкретного плану, який би так чи інакше сприймало б суспільство. Погрози про можливий напад не стануть фактором для об’єднання. Швидше, це лише посилить панічні настрої і тривогу серед українців. При цьому треба, по-перше, владі почати щось робити реально в економіці. Так, щоб це відчули українські громадяни. По-друге, не залякувати своїх громадян і не таврувати всіх, хто не згоден з владою. А почати домовлятися і разом шукати варіанти для поетапного повернення окупованих земель і встановлення миру.

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