Війна може спалахнути в одній з країн Африки

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Президент Гамбії Яя Джамме
Президент Гамбії Яя Джамме / Getty Images

Представники армії Сенегалу заявили, що планують вторгнення в сусідню Гамбію.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми готові та очікуємо півночі. Якщо ніякого політичного рішення не буде знайдено, ми виступимо", – сказав полковник Абду Ндіайє.

Згідно з повідомленням, вторгнення відбудеться, якщо президент Гамбії Яя Джамме, який програв вибори, відмовиться залишати посаду і перешкоджатиме інавгурації законно обраного Адама Барроу.

Військово-повітряні сили Нігерії, чиї підрозділи дислокуються в Сенегалі, також висловили готовність вторгнутися на територію Гамбії.

Про плани вторгнення заявили і в Гані. 200 військових готові посприяти вступові Барроу на посаду, зазначив лідер країни Нано Акуфо-Аддо.

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Зазначимо, що президент Джамме, який перебував при владі з 1996 року, 1 грудня 2016 року програв вибори опозиціонеру Барроу, визнав свою поразку, але через тиждень відмовився погоджуватися з результатами виборів, за його словами, через численні порушення в ході виборчого процесу.

Теги: Нігерія війна
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