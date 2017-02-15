Війна на Донбасі піде на спад, – воєнний експерт зробив прогноз

Напруження, яке зараз спостерігається в зоні АТО вже незабаром піде на спад. Справа в тому, що в Росії різко скорочуються ресурси для цієї війни.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в коментарі виданню "Обозреватель".

Також він додав, що з потеплінням, терористам буде складніше поставляти боєприпаси і провізію.

"Фінансування утримання угруповання стає досить проблематичним для Російської Федерації. Чим далі, тим проблематичніше. Ведення систематичних бойових дій вимагає серйозної логістики, якої немає ... Ми пам'ятаємо ще з 2015 року: "гумконвой" прийшов - два тижні обстріли є. Боєприпаси скінчилися – активність спала. Ну і найголовніше – бездоріжжя, підвести зараз боєприпаси на позиції, продовольство, вивезти поранених - це величезна проблема", – пояснив експерт.

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Щоправда експерт застерігає від активізації роботи диверсійно-розвідувальних груп.

"Якщо політики знову не почнуть грати в ігри, типу "розведемо війська подалі". Розширення сірої зони дозволить диверсійно-розвідувальним групам безперешкодно ходити від одного окопу до іншого" , – додав Жданов.