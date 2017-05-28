Війна на Донбасі: серед українських військових – багато поранених

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За минулу добу проросійські бойовики майже 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення антитерористичної операції, внаслідок чого восьмеро воїнів ЗСУ зазнали поранень.
Про це вранці 28 травня повідомив речник прес-центру АТО Антон Миронович.
Найбільше терористи гатили на Приморському напрямку – там зафіксовано 24 випадки відкриття вогню зі сторони проросійських бойовиків.
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На Донецькому напрямку – 16 обстрілів з боку противника. Двічі терористи відкривали вогонь після заходу сонця із забороненого озброєння.
Найменше обстрілів зафіксовано на Луганській ділянці фронту, проте там бойовики найчастіше відкривали вогонь саме в темну пору доби.
Як повідомляють у штабі АТО, внаслідок бойових дій минулої доби 8 українських захисників зазнали поранень.
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