Війна США та КНДР – бути чи не бути?

Погрожувати Сполученим Штатам північнокорейський лідер Кім Чен Ин почав одразу як прийшов до влади.

Адміністрація Барака Обами реагувала спокійно. Але ситуація кардинально змінилася цього року, коли Пхеньян провів кілька нових ракетних випробувань і заявив, що готовий завдати удару США.

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Дональд Трамп погроз терпіти не став. Війна різких заяв швидко поставила дві країни на межу збройного конфлікту. Сьогодні, 11 серпня, господар Білого дому зробив "останнє корейське попередження" у своєму Twitter.

Військові рішення зараз повністю підготовлені, все заряджене і готове, якщо Пхеньян поведе себе нерозсудливо. Сподіваюся, Кім Чен Ин обере інший шлях!

– написав Трамп.

Станом на зараз КНДР готується до військового протистояння. Пхеньян розробляє план ракетного удару по району поблизу острова Гуам у західній частині Тихого океану. Там розташовані військові бази США. Зі свого боку Пентагон підготував план превентивного удару по близько 20 об'єктах Північної Кореї.

Попри таке загострення, Глава Міноборони США Джеймс Меттіс продовжує сподіватись на дипломатію.

Як ви можете побачити, зараз головні наші зусилля спрямовані на дипломатичне вирішення, і ми отримуємо дипломатичні результати,

– зазначив міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Військові експерти переконані, якщо США завдадуть превентивного удару по КНДР, то спровокують її атакувати південного сусіда з артилерії. А це призведе до серйозного конфлікту у прикордонній зоні, де зосереджено дуже багато зброї. Північнокорейські снаряди легко долетять до території, де проживає половина населення Південної Кореї, зокрема і столиці Сеула з її 10 мільйонами жителів. Тоді тисяч жертв не уникнути. До того ж превентивний удар не вирішить проблеми ядерних експериментів КНДР. Аби повністю позбутися її, без повноцінного вторгнення США не обійтись, кажуть фахівці.

Щоб гарантовано знищити усі північнокорейські ракетні та ядерні об'єкти, потрібно буде покінчити з режимом,

– завив оглядач Північно-східної Азії Брюс Клінгнер.

З усіх ракет КНДР, які наразі перебувають у стані боєготовності, найбільшу небезпеку становить "Тепходон-1". Дальність її польоту складає дві тисячі кілометрів. Тобто у зоні ризику лежать території Китаю, Росії, Японії, Південної Кореї.

Та це далеко не всі пекельні козирі у рукаві Кім Чен Ина. На стадії розробки ще дві балістичні ракети – "Тепходон-2" з дальністю польоту до восьми тисяч кілометрів і "Хвасон-14", яку випробували цього літа. Вона буде здатна пролетіти до 10 тисяч кілометрів. Тоді у зоні ризику опиниться значна частина території США, Європа та Австралія.

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Сусіди КНДР готуються до найгіршого. У бойову готовність свої сили привели Південна Корея та Японія, які можуть найбільше постраждати від війни у регіоні. Підтягнув до кордону війська і Китай, аби в разі конфлікту не пустити в країну північнокорейських біженців.

Експерти зауважують, що взяти у заручники ледь не весь світ Пхеньяну допомогла Росія.

Швидше за все, ми маємо справу з передачею не тільки технологій, ми маємо справу з передачею діючих зразків. Причому діючих зразків ще радянського виробництва, які виготовлялися серійно, які перебували на базах зберігання, які були передані північнокорейському режиму,

– вважає військовий експерт Юрій Колесников.

В самому Кремлі на обмін погрозами між США і КНДР теж відреагували. Сьогодні Москва привела свої системи ППО на Далекому Сході в стан підвищеної боєготовності.