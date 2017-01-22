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Війна у Гамбії: скандальний екс-президент країни повторив долю Януковича

08:43, сьогодні 970 Читать новость на русском
Яхья Джамме перед відльотом з країни
Яхья Джамме перед відльотом з країни / Getty Images

Колишній президент Гамбії Яхья Джамме втік з країни.

Як передає Reuters, він вилетів з аеропорту країни Банжул у вигнання до Екваторіальної Гвінеї.

Гамбія, Джамме, втеча

Разом з ним був президент Гвінейської Республіки Альфа Конде, який брав участь в переговорному процесі.

Гамбія, Джамме, втеча

Зазначається, що таким чином до країни може повернутися легітимний президент Адама Барроу, інаугурація якого нещодавно відбулася у посольстві Гамбії в Сенегалі.

Джамме керував країною з 1994 року. Його правління перш за все відзначилося переслідуванням і знищенням імовірних опонентів.

Відтак, дехто з населення Гамбії святкує через таку звістку. Крім того, жителі країни стверджують, що зараз вони відчувають певне полегшення після стількох років страху.

Гамбія, Джамме, втеча

Гамбія, Джамме, втеча

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Нагадаємо, Збройні сили Сенегалу оголосили про початок військового вторгнення у Гамбію, з якою він межує. А причиною цього стало бажання забезпечення передачі влади переможцю виборів у Гамбії Адаме Барроу.

Згодом стало відомо, що армія Сенегалу тимчасово призупинила напад, аби дати владі "останній шанс" на політичне врегулювання конфлікту.

Додамо, що головний генерал армії Гамбії Осман Баджіє визнав нового президента Адама Барроу.

Теги: війна
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