Війна у Сирії: війська Асада штурмують опозицію, яка воює проти ІДІЛ

У Сирії не вщухають бої між опозицією та армією президента Башара Асада. Остання, натхненна перемогою в Алеппо, пішла у наступ біля Дамаска.

Саме там російська авіація бомбардує села у долині Ваді Барада, де живуть близько 100 тисяч сирійців.

Опозиція запевняє, що через наступ уже загинуло 14 мирних жителів.

Однак повстанці не лише зазнають поразки. Вони успішно борються з "Ісламською державою". Так, терористів ІДІЛу вибили з міста Джаабар. Там ісламісти тримали головні склади зі зброєю. Узявши під контроль це місто, опозиція ще й послабила постачання товарів до Ракки, яка де-факто, – є столицею "Ісламської держави".

Читайте також: Німеччина виділить кошти на порятунок Алеппо

Нагадаємо, в середині грудня Алеппо перейшло під контроль урядових сил. Внаслідок тривалих бомбардувань російської авіації, яка воює на боці Башара Асада, місто зазнало сильних руйнувань. Самі ж російські військові не гребують грабувати місцеве населення.