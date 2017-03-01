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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Війна України з Росією триває уже понад 300 років, – Кравчук

14:06, сьогодні 753 Читать новость на русском
Леонід Кравчук
Леонід Кравчук / Соцмережі

Перший президент України вважає, що повномасштабна агресія Росії щодо України вже почалася.

Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів.

Це не АТО, це – комедія. Це війна. Всі вищі посадові особи, коли говорять, згадують, що агресія, війна. А коли сідають за стіл і потрібно підписати документ, ухвалити закон – вони не підписують. Я не знаю, чого. Кажуть, що якщо ми підпишемо, то почнеться агресія Росії. Вона вже почалася,
– наголосив політик.

На його думку, Україна почала конфліктувати з Росією від часів Переяславської Ради (1654 рік, – "24").

Якщо говорити про культурно-духовну війну, то вона йде від Переяславської Ради. Через Переяславську Раду ми втратили: а) українську церкву, б) українську державу. І ця історія триває досі. І ті, хто сьогодні біля керма, на жаль, не читають історії. Переяславська Рада триває – вона не завершилася. І буде ще довгий час тривати, війна не припиняється з Росією, культурно-духовна,
– підкреслив перший український президент.

Також Кравчук зазначив, що наразі Мінський формат є як живим, так і мертвим.

Мінський формат був потрібен на початку нашого конфлікту, щоб оговтатися. А зараз потрібно шукати інші формати, тому що мінський формат не вирішить одного питання – територіальної цілісності, суверенітету держави. Це питання ніколи там не ставилося серйозно,
– резюмував Леонід Макарович.

Читайте також: Путін хоче стати керівником імперії, але закінчить погано, – Кравчук

Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Росії Політика Україна-Росія Історія Мінські домовленості Леонід Кравчук
Джерело: 24 Канал
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