  • укр
  • рус
20:47
22 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний Діснейленд Петербурга. Сосиска для Мілонова
Вєсті Кремля
20:44, 21 грудня
Вєсті.UA. Вигнання Новинського. Бидло Мосійчук
Вєсті.UA
19:43, сьогодні
Хто допустив скандальне будівництво ТРЦ на станції метро
ЦРУ
21:56, 20 грудня
Випуск новин за 19:00: Бої на Світлодарській дузі. Савченко виключили з ПАРЄ
Випуск новин
20:18, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, сьогодні
Телеканал новин 24 Військова прокуратура отримала дозвіл на проведення обшуку в адміністрації Путіна
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Військова прокуратура отримала дозвіл на проведення обшуку в адміністрації Путіна

15:25, сьогодні 218078 Читать новость на русском
Як в Кремлі зустрінуть українських прокурорів?
Як в Кремлі зустрінуть українських прокурорів? / Фокус

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на військовій прокуратурі України провести обшуки в будинках адміністрації президента Росії і Ради Федерації РФ.

Про це повідомляється в ухвалі Печерського районного суду міста Києва, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обшук мають провести у будинку № 23 по вул. Ільїнка у Москві.

Зокрема, суд дав дозвіл на проведення обшуків у зв'язку з тим, Віктор Янукович, "самоусунувшись 21 лютого 2014 року у неконституційний спосіб від виконання конституційних повноважень Президента України, перебуваючи у невстановленому місці на території Російської Федерації, діючи умисно, сприяючи представникам влади РФ у веденні підривної діяльності проти України з метою заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній безпеці України, в період збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією, звернувся з письмовою заявою до Президента РФ Володимира Путіна з проханням використати Збройні Сили цієї держави на території України".

Факт звернення двічі було озвучено на засідані Ради Безпеки ООН російським представником. Перший раз – 1 березня під час виступу на 7124 засіданні Ради Безпеки ООН. Під час свого виступу на 7125-му засіданні Ради Безпеки ООН 3 березня 2014 року російський представник повторно підтвердив даний факт, продемонструвавши присутнім членам Ради фотокопію відповідного звернення.

Читайте також: Bellingcat склав карту обстрілів України з території Росії

Відзначається, що слідчому військової прокуратури необхідно провести почеркознавчу експертизу приналежності підпису в заяві Януковичу, а для цього потрібен оригінал документа.

Постанова була прийнята 15 грудня і діятиме протягом 30 днів.

Теги: Україна Володимир Путін Україна-Росія Розслідування Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
сьогодні, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
20 грудня, 20:38 "Найкращі у 2016 році": оберіть найкращих футбольних персон року України
Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
сьогодні, 13:49 Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
Оксана Тропотяга
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Янукович досі володіє Межигір'ям, – комендант
 7 жовтня , 09:07 5
Швидка потрапила в аварію у Києві: є постраждалі
 15 грудня , 15:06
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
Наставник "Зорі" прокоментував перехід Будківського у російський "Анжи"
 15 липня , 11:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук