Військова розвідка США спрогнозувала, скільки ще триватиме війна на Донбасі

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Військова розвідка США прогнозує, що мінські угоди не будуть виконуватись, як мінімум, протягом наступного року, а разом з тим бойові дії вздовж лінії розмежування на Донбасі й далі триватимуть.
Про це заявив директор Агентства військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Вінсент Стюарт у доповіді перед Комітетом Сенату США з питань Збройних сил, пише Укрінформ.
При цьому Стюарт наголосив, що протягом наступного року також збережеться вірогідність ескалації насильства з боку РФ.
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"Конфлікт на сході України між підтримуваними Росією сепаратистами і українським урядом, очевидно, збережеться протягом наступного року, в той час, як надії повної імплементації мінських угод затьмарюються", – додав він.
За його словами, Росія не відмовиться від дестабілізуючих дій на Донбасі, а Україна не буде виконувати політичні елементи мінських угод.
Насильство вздовж лінії зіткнення, ймовірно, залишатиметься обмеженим до рівня невеликих боїв, хоча Росія зберігає готовність до ескалації конфлікту",
– резюмував глава розвідки Пентагону.