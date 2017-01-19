Військова техніка їздитиме на півдні України: пройдуть навчання ВМС

Військово-Морські сили ЗСУ попереджають жителів Одеської і Миколаївської областей про проведення протягом найближчого тижня комплексу навчань з бойової готовності органів військового управління та військових частин.

Про це мовиться у повідомленні прес-центру командування ВМС у Facebook.

Пересуватимуться колони військової техніки, розгортатимуться блокпости на шляхах сполучення та проводитимуться інші заходи. У зв'язку з вищевказаним, просимо з розумінням поставитися до певних незручностей, які можуть виникнути через проведення запланованих заходів,

– мовиться в повідомленні.

Читайте також: Військові кораблі України замерзли у морі в Одесі

У ВМС також закликали жителів не створювати підрозділам зайвих труднощів у виконанні поставлених завдань і зберігати спокій.