Військові кораблі Росії тренуються в Японії

У понеділок, 23 січня, загін бойових кораблів Тихоокеанського флоту (ТОФ) Росії проводить спільні навчання в Японії поблизу порту Майдзуру разом з японськими силами самооборони.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на посольство Росії в Токіо.

Згідно з повідомленням видання, великий протичовновий корабель "Адмірал Трібуц" і великий морський танкер "Борис Бутома" прибули в Японію 21 січня.

З японської сторони у маневрах задіяні есмінець-вертольотоносець "Хюга" і корабель забезпечення "Хіуті".

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Зараз в затоці Вакаса йдуть спільні маневри і навчання, і, якщо погода дозволить, будуть проведені також навчання із пошуку та рятування,

– додали в посольстві.