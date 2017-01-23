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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Військові кораблі Росії тренуються в Японії

10:45, сьогодні 437 Читать новость на русском
"Адмірал Трібуц" / Военное обозрение

У понеділок, 23 січня, загін бойових кораблів Тихоокеанського флоту (ТОФ) Росії проводить спільні навчання в Японії поблизу порту Майдзуру разом з японськими силами самооборони.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на посольство Росії в Токіо.

Згідно з повідомленням видання, великий протичовновий корабель "Адмірал Трібуц" і великий морський танкер "Борис Бутома" прибули в Японію 21 січня.

З японської сторони у маневрах задіяні есмінець-вертольотоносець "Хюга" і корабель забезпечення "Хіуті".

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Зараз в затоці Вакаса йдуть спільні маневри і навчання, і, якщо погода дозволить, будуть проведені також навчання із пошуку та рятування,
– додали в посольстві.

Теги: Новини Росії Японія
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