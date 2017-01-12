Військові на Харківщині читали казки для півсотні дітлахів

Така ініціатива не нова. Запровадили її львівські волонтери, а підхопили в Чугуєві. Там читали казки не лише із залу, а й навіть із самої передової.

Голос Віктора Ніколюка через Skype лунає прямісінько із передової. Раніше він читав казки хіба двом своїм донечкам, а тепер для півсотні малят.

Не так давно і Сергій так читав книгу своєму 4-річному сину. Військовий пережив Іловайський котел, потім обороняв луганський напрямок. Тож читає дитині здебільшого мама. Малеча казки уважно слухає, адже у більшості на Сході служать тато або мама.

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Проект казок з передової народився у Львові. Там записали диск, де 16 бійців – кулеметники, розвідники, медики – із різних областей країни читають для дітей казки. Натомість, у Чугуєві організували вже живе читання бійців 92 бригади.

Схоже свято казки наступного разу волонтери планують організувати вже у самому Харкові.