Військові опублікували власну версію стрілянини у Житомирі

У Збройних силах України твердять, що військовий у Житомирі стріляв задля самозахисту.

Про це повідомили у прес-службі оперативного командування "Північ".

Зокрема у ЗСУ заявили, що військовослужбовець повертався до дому разом з дружиною та дітьми.

Також військові твердять, що потерпілий був п’яним та навмисно провокував бійку.

Застосування зброї відбулось, як необхідна міра самооборони своєї родини та офіцерської гідності лише після нанесення йому удару в обличчя,

– зазначили у повідомленні.

Окрім того у ЗСУ заявили, що потерпілого раніше вже два рази притягували до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня у Житомирі конфлікт через паркування автомобіля переріс у бійку зі стріляниною. Вогонь відкрив військовий.