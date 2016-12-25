Військові показали знаменитий російський кулемет, який здобули як трофей на Світлодарській дузі

Українські військові захопили новий трофей у проросійських бойовиків. Мова йде про кулемет "Утес", яким одіозний російський актор Михайло Пореченков намагався влучити у захисників Донецького аеропорту.

Фото трофею опублікував на своїй сторінці волонтер Юрій Мисягін.

За його словами, кулемет потрапив до українців під час боїв на Світлодарській дузі, коли українські війська зайняли стратегічно важливий ліс. Саме з нього бойовики постійно обстрілювали позиції українських бійців.

Це бойовий трофей і ще один доказ того, що зброю "орки" отримують від сусідів, так як дата виготовлення на ньому стоїть 1993 рік. Ось так, наші прості пацани з кулеметами "Максим" 20-30-х років, рушницями "Мосінка" 10-30-х років і "СВД" 70-х років, автоматами і кулеметами Калашникова 60-80-х років, б'ють "орків", успішно вирішують бойові завдання і потихеньку рухаються вперед,

– підсумував Юрій Мисягін.

Читайте також: Журналісти та волонтери встановили імена 4 загиблих воїнів на Світлодарській дузі

Слід зазначити, що це кулемет "Утес", який став відомий широкому загалу після сюжету російської пропаганди, де російський актор Михайло Пореченков намагався поцілити в українських військових. Тоді, наприкінці жовтня 2014 року Михайло Пореченков, прибувши до Донецька, особисто взяв участь в обстрілі підрозділу українських Збройних Сил, які утримували Донецький аеропорт. Відео з такими кадрами опубліковано у мережі у вільному доступі.