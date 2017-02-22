Військові провели в останню путь молодого побратима: опублікували фото

На Дніпропетровщині військові попрощалися зі своїм побратимом – солдатом 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ВДВ ЗС України Юрієм Делюкіним.

Про це повіомили у прес-центрі Міноборони.

Загиблому воїну було 23 роки. Він неодноразово перебував в районі проведення АТО і загинув від кулі снайпера, виконуючи завдання на бойових позиціях в районі Зайцевого.

Він був добрим та позитивним хлопцем, про якого добре відкликаються командири та бойові товариші. Шкода, що ідуть найкращі,

— відзначив заступник командира бригади з повітрянодесантної підготовки підполковник Михайло Фомін.

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