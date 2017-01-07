  • укр
  • рус
14:52
7 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 13:00: Українські військові відбили напад бойовиків. Україна потерпає від негоди
Випуск новин
14:05, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Військові відбили наступ бойовиків під Авдіївкою у різдвяну ніч

11:32, сьогодні 1892 Читать новость на русском
Авдіївка
Авдіївка / dn.depo.ua

Близько 00:30 суботи, 7 січня, поблизу населеного пункту Авдіївка відбулося бойове зіткнення між бійцями Збройних Сил України та бойовиками.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Диверсійна група противника чисельністю до десяти осіб підійшла до наших позицій на відстань сто метрів, після чого відкрила вогонь. Завдяки злагодженим діям військовослужбовців ЗС України напад було відбито, ворог відступив,
– зазначили у оборонному відомстві.

За даними міноборони, втрат серед українських військових немає. Саме бойове зіткнення тривало близько півгодини.

Нагадаємо, за даними штабу АТО, 6 січня проросійські бойовики на Донбасі 42 рази обстріляли позиції українських військ.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Міністерство оборони України Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Доигрался подлец – Путин объявлен одним из главных врагов США и будет выведен из игры
сьогодні, 14:28 Доигрался подлец – Путин объявлен одним из главных врагов США и будет выведен из игры
Slava Rabinovich 397
Свято Різдва: неймовірні українські традиції
6 січня, 10:54 Свято Різдва: неймовірні українські традиції
Анастасія Ковач-Петрушенко
Чи добре ви знаєте колядки: тест
сьогодні, 12:29 Чи добре ви знаєте колядки: тест
1138
Жизнь на Донбассе: когда война разрушает семьи
сьогодні, 08:55 Жизнь на Донбассе: когда война разрушает семьи
Ольга Черненко 3703
Фальшивые купюры и что с ними делать: несколько простых советов
6 січня, 22:59 Фальшивые купюры и что с ними делать: несколько простых советов
Все про роботу 8031
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У Києві пара випала з балкону під час сексу, – ЗМІ
8 липня 2016 , 16:47 109
Держбюро розслідувань визначилось з керівником ще до проведення конкурсу, – Трепак
 22 жовтня 2016 , 17:53
Порошенко дав добро на збільшення військового бюджету
 16 вересня 2016 , 20:59 22
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук