Військові відбили наступ бойовиків під Авдіївкою у різдвяну ніч

Близько 00:30 суботи, 7 січня, поблизу населеного пункту Авдіївка відбулося бойове зіткнення між бійцями Збройних Сил України та бойовиками.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Диверсійна група противника чисельністю до десяти осіб підійшла до наших позицій на відстань сто метрів, після чого відкрила вогонь. Завдяки злагодженим діям військовослужбовців ЗС України напад було відбито, ворог відступив,

– зазначили у оборонному відомстві.

За даними міноборони, втрат серед українських військових немає. Саме бойове зіткнення тривало близько півгодини.

Нагадаємо, за даними штабу АТО, 6 січня проросійські бойовики на Донбасі 42 рази обстріляли позиції українських військ.