Військові втрати Росії в Сирії втричі більші за офіційно озвучені, – Reuters

Росія старанно приховує свої військові втрати у війні в Сирії, щоб не засмучувати росіян перед майбутніми президентськими виборами.

Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

Журналісти встановили, що лише з 29 січня кількість росіян, які загинули у сирійській кампанії, в три рази перевищує ті, які офіційно озвучує Міноборони Росії. За цей час оборонне відомство заявило про п’ятьох загиблих, в той час як групі блогерів Conflict Intelligence Team (CIT), що займається розслідуванням військових конфліктів, вдалося підтвердити смерть 18 росіян.

Значно занижувати офіційну кількість загиблих Росії "допомагає" приватна військова компанія "Вагнер", яка займається пошуком найманців для участі у війні. Саме ці найманці і воюють під командуванням російських офіцерів у Сирії, хоча сама Росія усіляко заперечує цей факт. Тому загиблі не вважаються російськими військовими. Хоча журналісти підтвердили і факт загибелі військових, про які не повідомляло Міноборони.

Втрати з кінця січня стали одними з найбільших для російського контингенту в Сирії з моменту початку військової операції півтора роки тому. Вони припали на найбільші бої, про які не згадувалося у Росії.

У Росії людські втрати в зарубіжних військових кампаніях сприймаються не так гостро, як в деяких інших країнах. Але, з політичної точки зору, посилають несприятливий сигнал напередодні президентських виборів наступного року, в яких, як очікується, президент Володимир Путін буде переобраний на четвертий термін,

– йдеться в статті.

Окрім того підрахунок говорить про те, що в Сирії йдуть більш жорстокі битви, які обходяться Росії дорожче, ніж про це говорить Кремль.

Журналістам вдалося поспілкуватися з родичами чи друзями загиблих. Один з них заявив, що насправді кількість загиблих в рази більша.

З кожних 100 чоловік 50 повертаються в гробах,

– передає слова загиблого найманця Юрія Сокальського його друг.

Сам 52-річний Юрій Сокальський загинув 31 січня у місті Тіяс за 60 кілометрів від Пальміри, за яку війська сирійського президента Башара Асада за підтримки російських солдат ведуть запеклі бої в бійцями ІДІЛ. Разом з ними загинули ще троє найманців.

Загалом з 18 загиблих, за інформацією Reuters, щонайменше десять були вбиті в районі Пальміри, яка в грудні 2016 року була вдруге захоплена бойовиками Ісламського держави, що стало поразкою для сирійської влади і їх російських союзників.

Повідомлення в місцевих засобах інформації та соціальних мережах припускають, що, починаючи з останніх чисел січня, в Сирії загинули ще більше росіян, ніж згадані 18 бійців, проте Reuters не зміг отримати незалежні підтвердження загибелі цих людей.

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