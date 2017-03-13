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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Військові вводять додаткові обмеження через загрози теракту

02:33, сьогодні 235
Українські військові
Українські військові

Прес-центр штабу АТО повідомив, що в Україні зросла загроза терористичних актів з боку бойовиків. Відтак задля безпеки проводяться контрдиверсійні заходи, внаслідок яких введено додаткові обмеження та посилено фільтраційні заходи.

Військові зазначають, що фіксуються спроби проникнення на територію, підконтрольну Україні, ДРГ противника.

З огляду на це, штабом АТО та силами усіх суб’єктів антитерористичної операції – СБУ, НГУ, НПУ, ДПСУ, ДСНС та ЗСУ проводяться контрдиверсійні заходи внаслідок яких введено додаткові обмеження та посилено фільтраційні заходи. Зокрема, підрозділи національної поліції переведено на посилений режим несення служби. Проводяться додаткові перевірки громадян на блок постах, а також у місцях великого скупчення людей", – йдеться в повідомлені.

Військові запевняють, що такі заходи носять тимчасовий характер, тож просять з розуміння поставитися до тимчасових обмежень.

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Нагадаємо, раніше з’явилась інформація що ворожа ДРГ підірвалась на власному мінному полі при намаганні потрапити на підконтрольну Україні території.

Теги: Україна Війна на Донбасі Поліція СБУ Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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