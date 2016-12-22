Військові загинули у сауні на Донбасі, – ЗМІ

У Красногорівці, що на Донеччині, внаслідок пожежі в одній з приватних саун три військовослужбовці задихнулися чадним газом, а Їхні тіла виявили у згорілому приміщенні.

За попередніми даними, пожежа сталася внаслідок короткого замикання. Бійці отруїлися чадним газом від загоряння, передає LB.ua з посиланням на джерела поліції.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій підтвердили інформацію про пожежу.

21 грудня о 16:51 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в сауні на вулиці Фрунзе міста Красногорівка Мар'їнського району. На місці виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла у будівлі сауни, а у приміщенні спостерігається щільне задимлення. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі всередині будівлі на підлозі було виявлено тіла 3 чоловіків без ознак життя,

– розповіли рятувальники.

За їхніми словами, площа пожежі становила 47 квадратних метри, а до ліквідації було залучено 11 осіб та 2 одиниці техніки.

Причина та обставини виникнення загорання наразі встановлюються.

На сайті поліції Донецької області своєю чергою повідомили, що загиблим було 21, 33 та 36 років, вони були мешканцями Харківської області. Зазначається також, що причиною пожежі стало коротке замикання.

Чи загинули внаслідок інциденту саме військові ані ДСНС, ані поліція не повідомляють.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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