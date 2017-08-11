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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Військові заявили про упереджене ставлення у судах

14:37, сьогодні 452 Читать новость на русском
Військові хочуть власний суд
Військові хочуть власний суд / Фото з відкритих джерел

Підсудні військовослужбовці у судах стикаються з упередженим ставленням з боку представників правоохоронних та судових органів.

Таку заяву зробив представник військової служби правопорядку Збройних сил України Сергій Частюк, повідомляє Укрінформ.

За його словами, саме тому у Міністерстві оборони України наполягають на необхідності якнайшвидшого створення військової поліції та військових судів.

Частюк розповів, що до Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України збільшились скарги та звернення від членів сімей військовослужбовців, волонтерів, представників громадських організацій щодо порушення прав військовослужбовців, які обвинувачені або яких підозрюють у вчиненні злочинів.

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За його словами, скарги часто пов'язані з територіальною юрисдикцією, там, де вони розглядаються, зокрема це стосується зони АТО.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
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