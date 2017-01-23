Військові звинувачують командира однієї з військових частин у знущаннях та інших злочинах

Військовослужбовці групи інженерного забезпечення 54-ої окремої моторизованої бригади Збройних сил України, що дислокується у військовій частині пп В2070, звинувачують командира у скоєнні низки злочинів – побитті, викраденні людей, а також у використанні зброї не за призначенням, підробці документів та крадіжці палива.

Про це свідчать заяви військових, спрямовані в правоохоронні органи, копії яких оприлюдних Центр інформації про права людини.

Загалом військові написали шість рапортів, у яких докладно описали обставини злочинів командира, який керує інженерною групою в бригаді. Два рапорти з шести написані жінками.

Так, жінка-солдат повідомила про погрози з боку командира і схиляння до нестатутних відносин. За словами постраждалої, командир вимагав називати його на "ти". А коли таке спілкування з командиром викликало ревнощі чоловіка підлеглої, капітан вивіз чоловіка у наручниках і з пакетом на голові за місто та жорстоко побив.

Назустріч мені вийшли чотири чоловіка, одягнених у бронежилети та воєнну форму української армії. Оточивши мене та наносячи удари повсюди (спина, голова), почали затягувати мене у машину. Після чого надягли за спиною наручники, одягли на голову поліетиленовий пакет, приставили ніж до горла та змусили мене лягти на задньому сидінні, щоб мене не було помітно. Потім вивезли мене за місто у бік передової…,

– зазначив у заяві до правоохоронних органів постраждалий.

Інша жінка-військовослужбовець, також повідомила про "схиляння до порушення субординації" і вимоги звертатися до капітана на "ти". За її свідченням, капітан насильно у багажнику автомобіля вивозив її в нульову зону і наказував виходити з бліндажу під час обстрілу. У рапорті вона зазначила, що перевелась в інший підрозділ, оскільки побоювалась за своє життя та здоров'я.

Усі військові, які подали рапорти зі скаргами, звинувачують капітана у регулярних приниженнях особового складу, перевищенні службових повноважень, вимаганні грошей та розкраданні паливно-мастильних матеріалів.

У свою чергу в у коментарі сайту "24" правозахисники зазначили, що проти командира порушено справу, документи передані у поліцію та прокуратуру.

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