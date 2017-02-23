Військових спіймали на серйозному хабарі у Києві

У Києві Служба безпеки затримала на хабарі полковників прикордонної служби та Генштабу Збройних Сил.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"До старшого офіцера відділу забезпечення підготовки військ Генштабу ЗСУ звернувся знайомий, який бажав проходити військову службу у прикордонних військах. Полковник для "вирішення питання" зв’язався зі своїм колегою, одним із керівників Головного центру кадрового забезпечення Держприкордонслужби, який оцінив працевлаштування чоловіка у 6 тисяч доларів США", – йдеться у повідомленні.

СБУ затримала військових під час отримання частини хабара у Києві. Правоохоронці проводять обшуки за місцем служби та проживання хабарників.

Відкрито кримінальне провадження, а також вирішується питання щодо оголошення посадовцям про підозру у скоєнні злочину та затримання згідно статті "Затримання уповноваженою службовою особою".

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До слова, 23 лютого СБУ спільно з поліцією викрили протиправну діяльність банківських хакерів з Росії.