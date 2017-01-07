Військовий АТО потролив бойовиків у прямий ефір радіо "ДНР": опубліковано аудіозапис

Український десантник додзвонився у прямий ефір радіостанції сепаратистів, замовив пісню і передав терористам незвичне побажання.
Відео з аудіозаписом з радіо "Комета FM" з'явилось на каналі у YouTube.
Боєць 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ з позивним "Кузьмич" у прямому ефірі радіо замовив пісню "Синява", передав вітання 3-ому батальйону свого підрозділу і передав "привіт" терористам.
Бажаю всім "ополченцям" відправитися услід за "Моторолою". Слава Україні! Донецьк буде вільним!
– сказав він по телефону.
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До слова, українські військові на Донбасі співають терористам у рацію повстанські колядки.
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