Військовий АТО потролив бойовиків у прямому ефірі радіо "ДНР": опубліковано аудіозапис

Український десантник додзвонився у прямий ефір радіостанції сепаратистів, замовив пісню і передав терористам незвичне побажання.

Відео з аудіозаписом з радіо "Комета FM" з'явилось на каналі у YouTube.

Боєць 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ з позивним "Кузьмич" у прямому ефірі радіо замовив пісню "Синява", передав вітання 3-ому батальйону свого підрозділу і передав "привіт" терористам.

Бажаю всім "ополченцям" відправитися услід за "Моторолою". Слава Україні! Донецьк буде вільним!

– сказав він по телефону.

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До слова, українські військові на Донбасі співають терористам у рацію повстанські колядки.