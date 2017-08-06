Військовий БТР зіткнувся з мікроавтобусом на Рівненщині

Біля Рівненського військового полігону бронетранспортер, який переїжджав дорогу Рівне – Костопіль в'їхав у мікроавтобус з Білорусі, постраждало три особи.

Про це повідомляє місцеве видання "Рівне Вечірнє".

Водій Volkswagen їхав на базар у Рівне, щоб придбати речі для дітей-школярів, він не постраждав, але отримали травми троє людей, які перебували у салоні мікроавтобуса.

Інцидент розслідуватиме військова прокуратура.

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