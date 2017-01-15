Військовий експерт розповів про катастрофічні наслідки перевірки в Ростовській області

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що жодних військових наслідків перевірки у Ростовській області не буде. Проте політичні наслідки такої перевірки – катастрофічні.

Про це військовий експерт розповів в прямому ефірі 24 каналу. За його словами, така перевірка – не стала несподіванкою. Адже і Україна, і Росія продовжують військову співпрацю в рамках Віденського документу про зміцнення довіри та безпеки так, наче нічого й не відбувається.

Весною 2016 Росія подала заявку і проінспектувала бомбардувальну авіацію в районі Миргорода. Зараз ми подали заявку на інспектування частин в районі Ростовської області. Проте інспекції будуть підлягати лише ті частини, які заявлені в договорі,

– зазначив експерт.

Жданов наголосив, що перевірятимуть ті частини, які мають на озброєнні зброю від 100 міліметрів і більше. Тобто, військові лише порівняють кількість озброєння заявленого в договорі із тим, яке є на місцях. Перевірити інші частини – буде неможливо.

Військових наслідків не буде жодних. Вони перевірили у нас, ми перевірили у них. А от політичні наслідки – катастрофічні. Тому що таким чином Росія в черговий раз підкреслить те, що у нас прекрасні стосунки, особливо у військовій сфері. А також те, що вона мирна країна, яка виконує усі міжнародні договори,

– переконаний Жданов.

Нагадаємо, українські військові перевірять російські військові частини та формування на території Ростовської області, яка безпосередньо прилягає до українського кордону. У складі інспекції будуть 2 представника України, а також по одному з Канади і Данії.



Перевірка відбудеться з 16 по 19 січня у рамках Віденського документу про зміцнення довіри та безпеки. Такі заходи проводять, аби пересвідчитися щодо здійснення чи відсутності масштабів військової діяльності на певній території.