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Військовий експерт розповів про катастрофічні наслідки перевірки в Ростовській області

15:56, сьогодні 32554 Читать новость на русском
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Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що жодних військових наслідків перевірки у Ростовській області не буде. Проте політичні наслідки такої перевірки – катастрофічні.

Про це військовий експерт розповів в прямому ефірі 24 каналу. За його словами, така перевірка – не стала несподіванкою. Адже і Україна, і Росія продовжують військову співпрацю в рамках Віденського документу про зміцнення довіри та безпеки так, наче нічого й не відбувається.

Весною 2016 Росія подала заявку і проінспектувала бомбардувальну авіацію в районі Миргорода. Зараз ми подали заявку на інспектування частин в районі Ростовської області. Проте інспекції будуть підлягати лише ті частини, які заявлені в договорі,
– зазначив експерт.

Жданов наголосив, що перевірятимуть ті частини, які мають на озброєнні зброю від 100 міліметрів і більше. Тобто, військові лише порівняють кількість озброєння заявленого в договорі із тим, яке є на місцях. Перевірити інші частини – буде неможливо.

Військових наслідків не буде жодних. Вони перевірили у нас, ми перевірили у них. А от політичні наслідки – катастрофічні. Тому що таким чином Росія в черговий раз підкреслить те, що у нас прекрасні стосунки, особливо у військовій сфері. А також те, що вона мирна країна, яка виконує усі міжнародні договори,
– переконаний Жданов.

Нагадаємо, українські військові перевірять російські військові частини та формування на території Ростовської області, яка безпосередньо прилягає до українського кордону. У складі інспекції будуть 2 представника України, а також по одному з Канади і Данії.

Перевірка відбудеться з 16 по 19 січня у рамках Віденського документу про зміцнення довіри та безпеки. Такі заходи проводять, аби пересвідчитися щодо здійснення чи відсутності масштабів військової діяльності на певній території.

Теги: Новини Росії Україна Зброя Україна-Росія Війна на Донбасі АТО Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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