Військовий експерт розповів, за яких умов Росія може піти з Донбасу

Варіант мирного виходу Росії з Донбасу можливий буде, якщо країни Заходу знімуть з Москви санкції.

Таку думку висловив військовий експерт Олексій Арестович інтерв'ю "Апострофу".

"Вони можуть піти в умовах, коли точно будуть розуміти, що з них знімуть санкції, для того, щоб почати "мутити" в іншому місці. Глобальна стратегія наступу на Захід нікуди не поділася", – зазначив експерт.

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За словами Арестовича, серед регіонів, де Росія почне каламутити воду є Балкани, Іспанія, Ємен, Сирія, КНДР та Курдистан.

Окрім того, на думку блогера, Росії не потрібні миротворці ООН на Донбасі – це просто привід потягнути час, щоб створити умови для проведення виборів президента Росії, які відбудуться навесні 2018 року, а також обговорює один із сценаріїв, при якому Кремль все-таки вийде з Донбасу.

Планування завжди здійснюється сценарно, розглядаються всі варіанти – від повномасштабної війни до м'якого виходу. Якщо вони його забезпечують, то візьмуть за ніс Захід, не даючи їм ввести нові санкції. Найкритичніше для Росії зараз – це виборча кампанія. Якби вони продовжували інтенсивні бойові дії, обстріли, гинули би солдати, то це б сильно їм завадило,

– вважає військовий експерт.

Олексій Арестович додав, що Росія намагається виторгувати у США вигідні для себе умови виходу з війни у зоні АТО. Зокрема, це зняття санкцій з Москви.