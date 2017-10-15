17:12
15 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 15:00: Віче в Миколаєві. Заборона в’їзду друга Саакашвілі
Випуск новин
15:56, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Військовий експерт розповів, за яких умов Росія може піти з Донбасу

13:58, сьогодні 3727 Читать новость на русском
Військовий експерт розповів, за яких умов Росія може піти з Донбасу
Військовий експерт розповів, за яких умов Росія може піти з Донбасу / Фото з відкритих джерел

Варіант мирного виходу Росії з Донбасу можливий буде, якщо країни Заходу знімуть з Москви санкції.

Таку думку висловив військовий експерт Олексій Арестович інтерв'ю "Апострофу".

"Вони можуть піти в умовах, коли точно будуть розуміти, що з них знімуть санкції, для того, щоб почати "мутити" в іншому місці. Глобальна стратегія наступу на Захід нікуди не поділася", – зазначив експерт.

Читайте також: Путін виступив з лицемірною заявою щодо України

За словами Арестовича, серед регіонів, де Росія почне каламутити воду є Балкани, Іспанія, Ємен, Сирія, КНДР та Курдистан.

Окрім того, на думку блогера, Росії не потрібні миротворці ООН на Донбасі – це просто привід потягнути час, щоб створити умови для проведення виборів президента Росії, які відбудуться навесні 2018 року, а також обговорює один із сценаріїв, при якому Кремль все-таки вийде з Донбасу.

Планування завжди здійснюється сценарно, розглядаються всі варіанти – від повномасштабної війни до м'якого виходу. Якщо вони його забезпечують, то візьмуть за ніс Захід, не даючи їм ввести нові санкції. Найкритичніше для Росії зараз – це виборча кампанія. Якби вони продовжували інтенсивні бойові дії, обстріли, гинули би солдати, то це б сильно їм завадило,
– вважає військовий експерт.

Олексій Арестович додав, що Росія намагається виторгувати у США вигідні для себе умови виходу з війни у зоні АТО. Зокрема, це зняття санкцій з Москви.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі США Санкції
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Більша частина українців не розуміють, що таке справжня
сьогодні, 16:01 Більша частина українців не розуміють, що таке справжня "гібридна війна"
Володимир Шередега 363
На самом деле даже такие страны как КНДР уже третий год динамят Кремль
сьогодні, 12:02 На самом деле даже такие страны как КНДР уже третий год динамят Кремль
Злой Одессит 1573
Будни
сьогодні, 08:17 Будни "ЛНР": люди начинают осознавать, чего они лишились за последние три года перемен
Ольга Черненко 4379
Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
14 жовтня, 22:05 Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
Микола Спиридонов 8719
Страна слабого государства
14 жовтня, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 1439
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Путін прибув в анексований Крим
 24 червня , 16:15
Російські ватажки на Донбасі приховують смерть підлеглих задля наживи, – розвідка
 16 квітня , 14:42
Українець Коробов здобув престижну перемогу на шаховому турнірі
 сьогодні , 11:34
СБУ зняла заборону на в'їзд двом іспанським журналістам
 13 жовтня , 14:20
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук