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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Військовий насмерть збив пішохода поблизу Маріуполя

22:13, сьогодні 361 Читать новость на русском
ДТП поблизу Маріуполя (Ілюстрація)
ДТП поблизу Маріуполя (Ілюстрація) / dnepr

На автодорозі Маріуполь – Сартана військовослужбовець Збройних сил України за кермом Opel Vivaro збив пішохода.

Як повідомили у поліції, пішохід від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого".

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Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Збройні Сили України Маріуполь Новини Донецька
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