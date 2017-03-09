Військовий переїхав велосипедиста на Житомирщині

У Бердичеві водій Audi A3 смертельно травмував місцевого чоловіка, який їхав на велосипеді.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Житомирській області.

Інцидент стався на вулиці Одеській. Загиблому було 67 років.

"21-річний водій автомобіля, рухаючись зі сторони вул. Вінницької у напрямку об’їзної дороги, здійснив наїзд на велосипедиста", – зазначили у поліції.

На місце прибула "швидка" та медикам не вдалось врятувати чоловіку життя. Травми виявились несумісними з життям.

У прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України повідомили, що водієм Audi A3 виявився військовослужбовець.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Читайте також: Що відомо про одеського бізнесмена, якого застрелили у Києві

До слова, біля цілодобового магазину у Києві від численних ножових поранень помер 35-річний чоловік.