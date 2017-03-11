Військовий прокурор Кравченко надав недостовірну інформацію про місцезнаходження Януковича

Генпрокуратура РФ повідомила фейкову адресу реєстрації Віктора Януковича. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко.

Про це пише видання "Коментарі".

У своєму інтерв'ю 112-му каналу Кравченко заявив наступне:

"Коли ми відправили міжнародною кур'єрською службою текстовий варіант підозри, за цією адресою вийшла жінка в формі правоохоронних органів і сказала, що вона нічого не отримуватиме і Янукович тут не проживає. За даним фактом є документальне підтвердження, що Янукович там не проживає".

У розпорядженні нашого видання є копія пояснювальної записки кур'єрської служби "Дімекс", на яку в своєму виступі посилався Кравченко. У пояснювальній записці зазначено, що "до кур'єра вийшла невідома жінка у форменому одязі, переписала контактні дані кур'єра і відмовилася приймати документ".

Ніяких коментарів щодо того, що "Янукович там не проживає" вона не давала.