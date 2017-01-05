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Військовий розповів, що мають спільного Порошенко та Янукович

21:59, сьогодні 14564 Читать новость на русском
Петро Порошенко та Віктор Янукович
Петро Порошенко та Віктор Янукович / Фото з відкритих джерел

Українцям варто остерігатися теперішнього Президента України Петра Порошенка, адже він небезпечніший за Віктора Януковича.

Таку думку висловив офіцер 93-ої бригади Валерій Матвійчук з позивним "Дорожник" у інтерв'ю журналу "Країна".

"Є три стадії у житті – гроші, влада і слава. Перше у Порошенка є. Зараз він застряг на другій стадії і вона його вбиває. Янукович із проблемами говорив однією мовою, а другий вільно – кількома. Більше різниці між ними не бачу. Янукович брав нахрапом, а зараз усе робиться тонко. Порошенко – страшніший за попередника", – зазначив офіцер з позивним "Дорожник".

Він переконаний, що якщо Янукович не дав команди стріляти по Майдану, то Порошенко таку команду дасть. За словами військового, екс-легітимного можна було прорахувати, а Порошенка неможливо, бо він розумніший за попередника. І це несе велику небезпеку для України.

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Теги: Україна Політика АТО Євромайдан Петро Порошенко Віктор Янукович
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