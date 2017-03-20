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Військовий розповів, як бойовики змінили тактику обстрілів під Мар'їнкою

03:59, сьогодні 165 Читать новость на русском
Павло Камишанов на позиції
Павло Камишанов на позиції / Фото із соцмереж

Військовослужбовець Збройних сил України Павло Камишанов, який перебуває на одній з позицій у районі Мар'їнки, розповів про те, як ворог змінив тактику для обстрілу як військових, так мирних мешканців.

За його словами, поведінка бійців нагадує розбійників, які здійснюють свої набіги.

"Останніми днями вони частіше здійснюють розбійницькі набіги: на прямий постріл виходить БМП і відкриває вогонь. А коли вона відстрілялася, починають працювати кулемети або "зенітка". Потім БМП переїжджає на нову позицію й відкриває вогонь, а кулемети тимчасово замовкають. Ну а насамкінець іще й з міномета по нас кілька разів кинуть. Уся ця "вистава" триває недовго, тому зреагувати не завжди вдається", – розповів Павло Камишанов.

Свою техніку, яка б мала бути відведеною за "мінськими домовленостями", бойовики ховають за териконами.

За словами Павла Камишанова, такі обстріли не несуть шкоди українським військовим, які добре облаштувалися. Тому найбільше дістається місцевим мешканцям, адже частина снарядів попадає на їх будинки.

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Теги: Україна Війна на Донбасі Збройні Сили України Мар'їнка
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