Військовий влаштував стрілянину у Житомирі: є постраждалі

У Житомирі конфлікт через паркування автомобіля переріс у бійку зі стріляниною.
За словами очевидців, одному з перехожих не сподобалось, як біля свого будинку паркувався місцевий мешканець, пише місцеве видання Житомир.info.
Чоловіки влаштували штурханину, під час якої водій автомобіля витягнув пістолет і вистріли у того, з ким бився.
Чоловіка з двома пораненнями забрала швидка, він був травмований у руку на спину.
У поліції Житомира підтвердили інформацію про інцидент.
Близько 20:30 у дворі одного з будинків по проспекту Незалежності раптово виник конфлікт між мешканцями, у ході якого один з чоловіків застосував пристрій для відстрілу гумових куль,
– повідомили у прес-службі поліції Житомира.
Горе-"стрільцем" виявився військовослужбовець – співробітник військкомату. Як пояснили у поліції, саме тому у нього був дозвіл на зброю.
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