Військовий влаштував стрілянину у Житомирі: є постраждалі

У Житомирі конфлікт через паркування автомобіля переріс у бійку зі стріляниною.

За словами очевидців, одному з перехожих не сподобалось, як біля свого будинку паркувався місцевий мешканець, пише місцеве видання Житомир.info.

Чоловіки влаштували штурханину, під час якої водій автомобіля витягнув пістолет і вистріли у того, з ким бився.

Чоловіка з двома пораненнями забрала швидка, він був травмований у руку на спину.

У поліції Житомира підтвердили інформацію про інцидент.

Близько 20:30 у дворі одного з будинків по проспекту Незалежності раптово виник конфлікт між мешканцями, у ході якого один з чоловіків застосував пристрій для відстрілу гумових куль,

– повідомили у прес-службі поліції Житомира.

Горе-"стрільцем" виявився військовослужбовець – співробітник військкомату. Як пояснили у поліції, саме тому у нього був дозвіл на зброю.

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